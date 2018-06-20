За неделю в Украине корью заболели 1400 человек

Как отметили в министерстве, с начала 2018 года корью заболели 21 894 человека - 8857 взрослых и 13 037 детей.

Известно, что наибольшее количество заболеваемостью зафиксировано во Львовской (всего 3428 человек: 1042 взрослых и 2386 детей), Закарпатской (всего 2633 человека: 475 взрослых и 2158 детей), Ивано-Франковской (всего 2422 человек: 698 взрослых и 1724 ребенка), Одесской (всего 1880 человек: 924 взрослых и 956 детей), Киеве (всего 1560 человек: 965 взрослых и 595 детей) и Черновицкой (всего 1202 человек: 398 взрослых и 804 ребенка) областях.

При этом, за это время от осложнений кори умерли 11 человек, семеро детей и четверо взрослых.

В ведомстве подчеркнули, что вакцины против кори есть во всех регионах Украины. Для прививок КПК в Украине сейчас поставляется вакцина Приорикс производства Глаксо Смит Кляйн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министерство здравоохранения Украины намерено провести вакцинацию среди взрослых, которые пребывают в группе риска по заболеваемости корью.Отмечается, что недавно были установлены перемены в нормативные акты, которые дают возможность проводить бесплатную иммунизацию вакцинами. Их прибрели за бюджетные финансы.