19:50 20.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Винниківська тютюнова фабрика попереджає про можливу інформаційну атаку

Про це йде мова в листі, який підприємство надіслало на адресу інтернет-видання "Обозреватель" 15 червня 2018 року.

Винниківська тютюнова фабрика попереджає про можливу інформаційну атаку

"ТОВ "Винниківська тютюнова фабрика" стало відомо, що редакцією видання "Обозреватель" готується до публікації низка статей провокаційного та компрометуючого характеру щодо діяльності нашої компанії, а також її власників", — повідомляється в листі.

Прагнучи уникнути дискредитації підприємства перед діловими партнерами, працівниками та суспільством в цілому, директор компанії просить "Обозреватель" утриматися від поширення недостовірної інформації та попереджає видання про свої наміри щодо захисту честі, гідності та ділової репутації всіма доступними засобами.

Нагадаємо, що ТОВ "Винниківська тютюнова фабрика" є найбільшим незалежним вітчизняним виробником тютюнової продукції в бюджетному сегменті та активно відстоює свої позиції у конкурентній боротьбі із транснаціональними тютюновими компаніями.


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