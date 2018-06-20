В Украине в среду будет жарко и сухо

При этом осадков синоптики не обещают. Ветер северо-западный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем поднимется до отметки в 25-30 градусов тепла.

В Киеве сегодня весь день будет ясным, только утром ненадолго небо покроется облаками. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью не опустится ниже 18-20 градусов тепла. Днем, воздух прогреется до 27-29 градусов.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 23-30 градусов выше нуля.

На севере страны в среду синоптики обещают сухую и жаркую погоду. Ночная температура воздуха не опустится ниже 14-20 теплых градусов. Днем будет от 24 до 30 жарких градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков. Ночная температура воздуха не опустится ниже 14-20 теплых градусов. Днем будет от 24 до 32 жарких градусов.

На востоке страны также сухо и жарко. Ночная температура воздуха не опустится ниже 13-20 теплых градусов. Днем воздух раскалится до 28-34 градуса.

На юге Украины сегодня будет очень жарко. Ночная температура воздуха не опустится ниже 15-22 теплых градусов. Днем воздух раскалится до 28 до 35 жарких градусов.

В Крыму сегодня также жаркая и сухая погода. Ночная температура воздуха не опустится ниже 17-22 теплых градусов. Днем воздух раскалится до 28 до 33 жарких градусов.

Народный прогноз: 20 июня отмечается день памяти священномученика Феодота (Федота) Анкирского. В народе святого Федота называли Урожайником.

Святой Федот тепло дает - рожь в золото ведет. Для наших предков погода этого дня имела большое значение: если она теплая, ясная, то урожай ржи будет хороший, налив полный, зерно крупное; если будет дождь - зерно будет плохое, тощее. В прежние времена прислушивались к лесу: перед грозой он притихает. Следили и за самим громом: если долго гремит - будет град.