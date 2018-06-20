В Украине смертность значительно превысила рождаемость

Об этом сообщается в экспресс-выпуске Государственной службы статистики.

Отмечается, что за первые четыре месяца текущего года число умерших превышает число рожденных: на 100 смертей - 54 новорожденных.

Согласно данным Госстата, численность населения в Украине сократилась на 85,7 тыс. человек и на 1 мая составила 42,3 млн человек.

Добавим, эксперты агентства Bloomberg, подсчитали, что к 2050 году население Украины уменьшится на 36 процентов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за I квартал текущего года украинское население сократилось на 64 тыс человек. Согласно данным источника, по состоянию на 1 апреля 2018 года численность украинцев составляла 42 млн 322 тыс. человек. За аналогичный период времени с января по март 2018 года в общей динамике это количество сократилось на 64 тыс человек. Такие негативные показатели в первую очередь связаны с сальдо рождаемости в стране.