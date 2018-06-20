09:32 20.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине до пятницы сохранится чрезвычайная пожарная опасность

В ближайшие два дня в Украине ожидается самый высокий уровень пожарной опасности.

В Украине до пятницы сохранится чрезвычайная пожарная опасность

Синоптики предупреждаю, что 20-22 июня, в южной, восточной части, Кировоградской и Днепропетровской областях, 21-22 июня и в Сумской и Полтавской областях объявлен пятый уровень пожарной опасности. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

При этом, по мнению спасателей, причиной масштабных возгораний в лесах, на торфяниках и на свалках обычно является следствие человеческой легкомысленности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 20 июня, погоду в Украине будет определять сухая и жаркая воздушная масса с температурой выше климатической нормы для этого периода. При этом осадков синоптики не обещают. Ветер северо-западный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем поднимется до отметки в 25-30 градусов тепла.


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