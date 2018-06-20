В МВД заработало предложение для вызова полиции - ФОТО

По словам Ковальчук, введение таких мобильных приложений необходимо для большой мобильности. Это не только позволит стражам порядка оперативнее реагировать на угрозы безопасности наших граждан, но станет основой для роста доверия к правоохранительной системе.

Известно, что данное предложение позволяет сделать быстрый вызов патрульной полиции благодаря функции SOS. Так, во время чрезвычайной ситуации человек должен нажать только одну кнопку и полицейские в ситуационном центре получают данные о характере угрозы и место нахождения пострадавшего.

Кроме того, в этом приложении можно оценивать работу полицейских по номеру жетона, находить ближайшие отделения полиции и медицинской помощи, получать актуальные новости полиции. Новое приложение уже сейчас можно скачать в Google play и App Store.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одесской области начала работу туристическая полиция. Запуск начался с работы двух полицейских станций в одесской Аркадии и в районе Затоки. Как сообщил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян на брифинге в Одессе, всего таких станций в области будет от 15 до 17.