В Австралии умер старейший в мире орангутан

Об этом пишет издание CNN.

Отмечается, что в Пертском зоопарке она проживала с 1968 года, животное называли "великой старушкой". На момент смерти самке орангутана было 62 года.

В 2016 году животное официально признали самым старым орангутаном на планете и занесли в Книгу рекордов Гиннесса.

По оценкам специалистов, Пуан родилась в джунглях Суматры в Индонезии. Потомство ее обитает в Европе, США и других точках земного шара. При этом некоторые особи были выпущены в дикую природу.

Стоит добавить, что Пуан относилась к виду суматранских орангутанов, которых на сегодняшний день осталось около 14,6 тысяч.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в британском зоопарке Лонглит умер 56-летний самец гориллы по кличке Нико. Нико был гориллой-долгожителем одним из старейших горилл мира. Средний возраст у этих животных 30-50 лет.