15:55 20.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Закарпатья

В связи с ожидаемыми ливневыми дождями, во второй половине 19 июня на Закарпатье возможно формирование значительного местного стока.

Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Закарпатья

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по надвзичайних ситуаций (ГСЧС).

Согласно недавно полученным сведениям, 21-22 июня на реках и малых водотоках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, в нижнем течении р. Боржава на 1,0-1,5 м.

По прогнозу синоптиков, образование небольших локальных селевых потоков может иметь опасные последствия. Кроме того, метеорологи предупреждают о возможном формировании значительного местного стока в местах прохождения сильных ливней. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинскую столицу поздно вечером накрыла сильная гроза с молнией, для кого-то это было искусствам, а для кого-то наооборот – трагедией. Жители столицы активно делились впечатляющими фото и видео сильного ливня, из-за которого, улицы в некоторых районах были полностью затоплены.


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