Украинские войска заняли новые позиции в Луганской области

Наши войска заняли новые позиции в "серой зоне". Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Согласно сообщению, сегодня было принято решение о повышении устойчивости обороны и усовершенствовании первого оборонительного рубежа. Был спланирован, подготовлен и проведен комплекс мероприятий с созданием полосы обеспечения глубиной до двух километров на участке обороны одной из бригад первого эшелона.

При этом для частей, обороняющихся на луганском направлении, эта задача была не простой, поскольку противник постоянно вел разведку и открывал огонь.

Несмотря на это, задача по созданию полосы обеспечения была успешно выполнена. Позиции боевого охранения были не только заняты, но и оборудованы в инженерном отношении в полном объеме, - заверили в ООС, добавив, что задача выполнялась в течение двух недель в условиях абсолютной скрытности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за прошедшие сутки, вторник, 19 июня, в районе проведения операции Объединенных сил интенсивность боевых действий оставалась стабильн контролируемой. Вместе с тем боевики 26 раз нарушали режим прекращения огня. При этом три раза противник применял запрещенное Минскими договоренностями тяжелое вооружение. Во время боевых действий три наших военнослужащих получили ранения.