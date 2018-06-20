Штурм Ради організували люди з АП, – джерело

Про це виданню ІНФОРМАТОР розповіло джерело на Банковій.

У такий спосіб, повідомило джерело, Адміністрація президента хоче продемонструвати суспільству неефективність управління прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, який, мовляв, не здатний вирішити проблеми "чорнобильців", "афганців" та шахтарів.

"Не часто так буває, що шахтарі, "чорнобильці" і "афганці" разом збираються під парламентом. Цього разу зібралися, тому що їх зібрали функціонери Банкової, яким доручили організувати протест і штурм Ради", – сказав співрозмовник.

За його словами, вранці, коли починалася акція, під Радою не випадково майже не було правоохоронців. "Це також був план Банкової. Щоби люди могли прорвати кордон поліції і впритул наблизитися до Ради", – розповів співрозмовник видання.

Як відомо, сьогодні під стінами Верховної Ради протестували "чорнобильці", "афганці" і шахтарі. Протестувальники двічі намагалися штурмувати будівлю парламенту.

Джерело: informator.news