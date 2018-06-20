Штепа подала в суд на Ирину Геращенко

Иск подан о защите чести и достоинства. Как написала на своей страничке Facebook народный депутат, это просто праздник какой-то. После беркутовцев, обвиняемых в причастности к убийствам на Майдане, которые подали на меня в суд по делу "защиты чести и достоинства", теперь еще и Неля Штепа, которая звала "русский мир" на Донбасс, решила со мной судиться, и тоже по делу "чести и достоинства".

Рассматриваю эти действия "честных и достойных" как попытки затянуть собственные судебные процессы", - отметила Геращенко.

Геращенко также добавила, что ее вызывают в Печерский районный суд города Киева 9 июля 2018 года в 11 часов утра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в мае судья Елена Саркисян, которая входит в коллегию по делу Штепы, сообщила Высшем совете правосудия об угрозах.