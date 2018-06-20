22:15 20.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Пограничники на Буковине стреляли, останавливая нарушителей - ФОТО

В Черновицкой области в среду, 20 июня, пограничный наряд Черновицкого отряда вынужден был открыть огонь по нарушителям.

Пограничники на Буковине стреляли, останавливая нарушителей - ФОТО

Они сделали несколько предупредительных выстрелов, чтобы остановить нарушителей на границе. Как сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, пограничному наряду за 100 метров от линии границы пришлось останавливать группу лиц с пакетами.

Убегая от пограничников, контрабандисты оставили 20 ящиков сигарет. Еще десять ящиков табачных изделий пограничники задержали позже, на другом направлении.

Сейчас продолжаются поиски правонарушителей. Сигареты доставлены в отдел пограничной службы. Изъятый товар будет передан в Государственную фискальную службу, - сообщили в ГПСУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера, 19 июня 2018, в Черновицкой области группа неизвестных в количестве до 20 человек попытались напасть на пограничный наряд. Чтобы решить ситуацию пограничникам пришлось применить оружие. Один из нарушителей был ранен и доставлен в больницу.


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