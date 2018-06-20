10:32 20.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Запорожье пожар уничтожил около 94 гектаров пшеницы

Возле поселка Веселое Веселовского района Запорожской области во вторник, 19 июня, произошел пожар.

На Запорожье пожар уничтожил около 94 гектаров пшеницы

Тут загорелась пшеница на корню, принадлежащая трем владельцам. До приезда спасателей огонь уничтожил 94 гектаров посевов.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, информация о пожаре поступила в службу спасения около трех часов дня. Уже на месте пожарные установили, что пожар возник на поле площадью около 104 гектаров.

Через пол час огонь был потушен, однако он успел уничтожить большую часть урожая.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ближайшие два дня в Украине ожидается самый высокий уровень пожарной опасности. Синоптики предупреждаю, что 20-22 июня, в южной, восточной части, Кировоградской и Днепропетровской областях, 21-22 июня и в Сумской и Полтавской областях объявлен пятый уровень пожарной опасности. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.


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