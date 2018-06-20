К концу лета Укрзализныця запустит новый поезд в Европу – ФОТО

По его словам, в ближайшее время специально для этого поезда на расстоянии 500 метров от железнодорожного вокзала станции Мукачево начнется строительство отдельной посадочной платформы, которая будет примыкать к колее стандарта 1435 мм.

Известно, что сейчас проходят переговоры по согласованию проекта строительства и через несколько недель начнется строительство. Кроме того, параллельно прорабатывается вопрос графика движения поезда и установления тарифов.

Кравцов также сообщил, что кроме возведения новой платформы, необходимо упорядочить около 40 км евроколеи. Все работы планируется совершить до конца лета 2018 года.

Планируется, что будет введено прямое железнодорожное сообщение узкой колеей со Словакией, Чехией и другими странами Евросоюза.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", по случаю Дня Конституции Украины ПАО "Укрзализныця" решила ввести в эксплуатацию 7 дополнительных поездов. Сообщается, что составы будут курсировать по специальному праздничному графику с 28 июня по 1 июля. Большая часть рейсов будет отправляться из украинской столицы в направлении южных и центральных областей.