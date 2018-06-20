Hörmann — надежность, прочность и стильность

Компания была основана в 30-х годах прошлого века. С тех пор из ее цехов вышло более 50 миллионов ворот. Компактные, открывающиеся вертикально секционные модели с 1960-х годов стали главным продуктом концерна. С тех пор количество наименований растет. В каталоге появились:

- другие типы ворот (рулонные, скоростные, огнестойкие);

- приводы;

- блоки управления;

- перегородки;

- входные и межкомнатные двери;

- коробки;

- козырьки.

Ворота и двери Hцrmann надежно обеспечивают безопасность помещения, просты и удобны в обращении, а также отличаются современным стильным дизайном.

Хотя производственных предприятий концерна в Украине нет, изделия авторитетного немецкого бренда можно приобрести без проблем в официальном представительстве компании ООО "Хьорман-УА". Чтобы ознакомиться с ассортиментом, достаточно посетить официальный сайт компании https://www.hormann.ua/.

Изделия Hцrmann на страже вашей безопасности

Вниманию клиентов предлагаются три вида продукции:

- Гаражные ворота. Подъемно-поворотная щитовая модель Berry гармонично дополнит любое архитектурное решение. Выполняется в различных цветах по карте RAL или в декорах под древесину. Обеспечивает герметичное прилегание воротного полотна к раме. Оснащена усиленной системой защиты от взлома, падения и травмирования пальцев.

Секционная модель с электроприводом оптимально подходит для ремонтов и реконструкций, так как способна вписываться в проем любой формы. Ворота из секций равной высоты при открывании располагаются по потолку, что позволяет сэкономить место внутри гаража и перед ним. Надежное уплотнение обеспечивает тепло- и влагоизоляцию.

Рулонные ворота RollMatic гарантируют защиту от взлома, не поддаются коррозии, оставляют много свободного пространства перед гаражом, внутри него и под потолком. Электропривод, расположенный вне консоли, позволяет осуществлять пуск и остановку системы с минимумом шума.

- Двери. В каталоге компании — широкий ряд алюминиевых входных и деревянных межкомнатных дверей, а также боковые двери для гаражей. Безукоризненные функциональные характеристики сочетаются с привлекательным внешним видом.

- Электроприводы. Одно нажатие кнопки обеспечивает комфортное управление воротами с помощью пульта. Незаменимое решение в дождливую погоду и темное время суток.

Детальную информацию можно получить на сайте официального представительства или у регионального дилера.