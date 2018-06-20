Эксклюзив: Скоро в эфире ТК "Первый Деловой" стартует реалити-шоу

Именно этим руководствуется команда "Первого Делового", презентуя в программе "Деловое утро" новое реалити шоу "Реальная ферма". Выбор ведущей абсолютно оправдан. Зрители знакомы с ней уже 3 года, как с бессменной ведущей рейтинговой программы "Агробизнес". Это Анна Козлова. Вместе с продюсером нового проекта Анна приоткрыла завесу будущей премьеры ТК "Первый Деловой".

"Я два года ездила в командировки к фермерам, и меня потрясли эти люди! Они не относятся к своей работе рутинно! Они очень ответственны и добросовестны в своей трудной работе. И при этом, они простые, открытые люди, которые подкупают своим единством ради общих целей, своей поддержкой друг друга. И мне очень хочется, чтобы зрители поняли фермерскую жизнь изнутри, поняли, насколько достойны люди, наши фермеры и насколько трудна, но важна и прекрасна их работа", — говорит в интервью ТК "Первый деловой" для программы "Деловое утро", ведущая проекта Анна Козлова.

"В 2015 году на Первом Деловом стартовал масштабный проект "Агробизнес". Проект вызвал большой интерес и у спонсоров, и у зрителей. Но, как и каждый проект, в определенный момент, "Агробизнес", достигнув пика популярности, начал сдавать свои позиции. А нам нужно удерживать зрителя, удивлять, восхищать и заинтересовывать. И тогда мы поняли, что нужно перевести формат в реалити-шоу. Реальная ферма, настоящий фермер и его жизнь и ничто другое! Ведь человек, по своей натуре, любит подглядывать, следить за чужими успехами и даже немного завидовать. Именно поэтому мы решили создать реалити-шоу, основанное на чувствах, реальной жизни и даже драме. В этом основная идея проекта "Реальная ферма", — говорит в интервью ТК "Первый деловой" для программы "Деловое утро", продюсер проекта Сергей Клебановский.