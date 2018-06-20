Эксклюзив: "Аэропорт Борисполь станет транспортным хабом и культурно-развлекательным центром", — Г. Зубко

По его словам, аэропорт Борисполь будет развиваться не только как транспортный узел, но и как культурно-развлекательный центр. Также господин Зубко поведал и о других планах касательно развития воздушных ворот.

"Мы определили несколько ключевых позиций, над которыми мы работаем в этом году. Это – завершение строительства многоуровневого паркинга, который уже много лет является проблемным инфраструктурным объектом. Он начался еще в 2012 году. В прошлом году мы решили, что для нас принципиально важно завершить его в 2018 году. В ближайшие месяцы он будет завершен. И пассажиры смогут воспользоваться современным паркингом. Это первый проект. Также это трансферная зона. Расширение багажного отделения. Это запуск новых бас-гейтов, это так называемые «gate выходы» на посадку через автобус. И крупные стратегические проекты: расширение перрона терминала "D" и расширение галереи терминала "D", — отметил Г.Зубко.