Боевики во вторник совершили 26 обстрелов позиций украинских военных

Вместе с тем боевики 26 раз нарушали режим прекращения огня. При этом три раза противник применял запрещенное Минскими договоренностями тяжелое вооружение. Во время боевых действий три наших военнослужащих получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра Операции, на Горловском направлении противник не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Артемово.

На Донецком направлении, вблизи населенных пунктов Авдеевка и Пески, враг вел провокационный огонь из стрелкового оружия.

Остается также напряженной ситуация на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Старогнатовка, Чермалык, Талаковка и Водяное. Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали противнику на использование им артиллерии, минометов, БМП и стрелкового вооружения и не позволили врагу улучшить тактическое положение.

По данным разведки ночью интенсивность боевых действий уменьшилась. Продолжались бои с применением только стрелкового оружия. По состоянию на семь часов утра потерь нет.

Напомним, за минувшие сутки понедельник, 18 июня, российские наемные войска 28 раз нарушали режим прекращения огня. При этом шесть раз боевики огонь открывался из запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения.