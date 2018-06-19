Все больше украинцев убеждаются в преимуществах иностранного образования

Согласно исследованию Института общественных отношений, только 7 процентов учащихся реципиентов планируют возвращаться в Украину. Каждый третий украинец после окончания учебы в Польше хочет поехать на Запад. Главными факторами, которые заставляют наших соотечественников продлевать место жительства в Польше, выделили:

- неудовлетворительные условия жизни в Украине и желание получить диплом в одной из стран ЕС;

- хорошее предложение стипендий и возможность бесплатного получения высшего образования.

По словам доктора Марыли Косс-Ґоришевськой из Института общественных отношений, большинство украинцев учатся на гуманитарных специальностях, выбирая социальные науки, правоведение и менеджмент.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в министерстве иностранных дел Польши заявили о необходимости создать государственное агентство, которое занималось бы защитой прав украинских трудовых мигрантов. На сегодняшний день очень много украинцев находиться в Польше, а польские фирмы нуждаются в украинских работниках, но эти две группы не связаны между собой.