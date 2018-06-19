Во вторник в Украине температура поднимется до 35 градусов

Практически на всей территории страны сохранится сухая погоду. Лишь запад, а днем и север страны окажутся под воздействием атмосферного фронта, с вероятностью отдельных кратковременных дождей. В западных, днем и северных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 27-32 градуса тепла, а на юге страны местами 35 градусов.

В Киеве сегодня от появившихся до рассвета облаков уже к утру не останется и следа, и до самого вечера будет держаться ясная погода. В столице будет сухо и жарко. Температура воздуха ночью составит 17-19 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 28-30 жарких градусов.

На западе Украины местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью не опустится ниже 12-18 теплых градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 25-30 градусов.

На севере Украины ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ночная температура воздуха составит 14-19 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 27-32 градуса.

В центре страны во вторник сухо и жарко. Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов тепла. Днем потеплеет до 25-31 градус,а в Днепропетровской области воздух раскалится до 34 градусов.

На востоке Украины синоптики обещают сухую и жаркую погоду. Температура воздуха ночью составит 11-18 теплых градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 27-32 жарких градусов.

На юге страны без осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 14-21 градуса. Днем воздух раскалится до 28-35 градусов.

В Крыму сегодня также сухо и жарко. Температура воздуха ночью составит 14-19 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 27-32 градуса.

Народный прогноз: В этот день почитается память преподобного Илариона Нового. В сельских жителей начинается разгар прополки. По этому поводу есть пословица: Пришел Илларион - дурную траву из поля вон. Наши предки в этот день понаблюдали за насекомыми: если жуки летают вечером, можно рассчитывать на хорошую погоду.