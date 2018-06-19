В Украине уменьшился рост преступлений в отношении медиа-сотрудников

Сообщается, что з 54 указанных в обращении фактов нарушений прав журналистов в ходе осуществления ими законной профессиональной деятельности были открыто 20 дел. Из общего числа 5 уголовных производств уже закрыты органами прокуратуры. Покамест ни по одному из дел не было вынесено обвинительного приговора.

Напомним, что согласно данным Института массовой информации (ИМИ) в Украине с 2017 года было зафиксировано 172 случая нарушений свободы слова. В то же время, это на несколько пунктов меньше, чем это было в 2016 году - 184 случая насилия.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за время проведения финала Лиги чемпионов 2018 в столичную полицию поступило 70 жалоб и обращений от иностранных граждан. В день проведения финала женской Лиги чемпионов, в центральной части столицы порядок контролировали безопасность 5,5 тыс. правоохранителей.