01:00 19.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине изменились правила подачи заявления в ЗАГС

Кабинет министров утвердил Государственную социальную программу "Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка" на период до 2021 года. Соответствующее решение принято на заседании правительства.

В Украине изменились правила подачи заявления в ЗАГС

Замминистра социальной политики Александра Чуркина рассказала, что министерство предложило внести добровольное бесплатное обследование на наличие TORCH-инфекций. Эти меры должны предупредить наличие врожденных заболеваний, снизить уровень неблагополучной беременности и улучшить уровень здравоохранения в Украине.

Известно, что программа будет реализовываться за счет средств государственного и местных бюджетов и за счет других источников, не запрещенных законодательством Украины.

Также, вирусы, относящиеся к группе TORCH-инфекций приводят к сильным генетическим аномалиям, в результате чего рождаются дети-инвалиды. Наличие инфекции, особенно в организме женщины, проявляется не сразу. Болезнь может скрытно протекать многие годы.

Когда будущие супруги будут приходить в ЗАГСы и подавать заявление о регистрации брака, то будут получать направление на добровольное обследование на TORCH-инфекции. Если именно эти инфекции находятся в организме взрослого человека, то имеют большое влияние на здоровье новорожденного ребенка.

Она также напомнила, что Украина еще в 1991 году ратифицировала Конвенцию ООН о правах ребенка.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", лидер "Радикальной партии" попрощался с официальной холостяцкой жизнью. Совсем недавно, 45-летний Олег Ляшко женился на Росите Сайранен, с которой до этого жил 20 лет в гражданском браке.


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