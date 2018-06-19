В Одессе полиция "накрыли" фальшивомонетчиков с "куклой" на полмиллиона долларов - ФОТО

Правоохранители изъяли у задержанных поддельные 500 тысяч долларов. Как сообщает пресс-служба СБУ, во время обысков была изъята так называемая "кукла" и разрезанный лист поддельных гривневых купюр.

В пресс-службе также рассказали, что накануне был проведен ряд оперативных закупок 1,5 тысяч поддельных долларов и девяти тысяч. фальшивых евро. Главарь группировки, который организовал его деятельность, сейчас находится в следственном изоляторе за ранее совершенные преступления и в дальнейшем получит дополнительный срок заключения, - заверили в СБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, прокуратура 22 февраля передала в суд обвинение четырех человек в фальшивомонетничестве в Запорожье и области.