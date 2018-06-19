07:56 19.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Луцке непогода залила улицы и побила деревья - ВИДЕО

В Луцке в понедельник, 18 июня, около двух часов бушевала непогода.

В Луцке непогода залила улицы и побила деревья - ВИДЕО

Огромное количество осадков затопило улицы и площадки. Затем на город обрушится град, который побил и повалил деревья.

Как сообщают местные жители после непогоды на улицах, площадках и возле домов образовались настоящие "океаны.

"Это настоящий потоп", - комментируют местные жители огромные лужи на улицах.

Вода из улиц сходила не менее двух часов. Непогода также оставила сломанные деревья - их бил град, а очень сильный ветер - ломал ветви.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Закарпатской области, а также в городе Ужгород объявлен штормовое предупреждение. В ближайший час и вечером в восточной и центральной части территории Закарпатской области ожидаются грозы. Об этом сообщает Закарпатский областной центр по гидрометеорологии. Согласно данным синоптиков, во время грозы местами шквалистое ветра могут достигать 15-20 метров на секунду.


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