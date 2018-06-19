В Крыму будут почасово выдавать воду из-за засухи

Как утверждает лидер предприятия, в результате сильной жары на всех крымских водохранилищах поверхностного сбора идет сильное испарение воды.

Скоро суточный отбор из водохранилищ в сеть сравняется с суточным испарением в небо.

Вода, поступавшая с материковой части Украины через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, обеспечивала до 85% потребностей Крыма. После аннексии полуострова РФ весной 2014 года подача воды по каналу была прекращена по решению украинских властей.

Так, с второго июня 2018 года в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах оккупированного Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент России Владимир Путин глубоко убежден, что не существует обстоятельств, при которых Крым будет возвращен в состав Украины.Так, отвечая на вопрос журналистов о том, что должно произойти, чтобы Россия вернула Крым Украине.