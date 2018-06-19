Украинцы стали меньше отдыхать - ФОТО

Исследование показало, что на вторую половину мая 2018, 64 украинцев не планируют отдыхать за рубежом. Это количество увеличилось по сравнению с 2017 годом (было 59 процентов). Количество тех, кто не имеет возможности уехать составляет 22 процента, ранее этот показатель составлял 22 процента.

Из общего количества опрошенных респондентов лишь 16 процентов тех, кто может позволить себе покупать дорогие вещи. Стоит отметить, что безвизовый режим начинает несколько влиять на планы украинском отдыхать за границей. В этом году 4 процентов респондентов планируют ехать отдыхать за границу, это количество много лет не поднималась выше 2 процентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", только 120 тыс украинцев в 2017 году смогли себе позволить отдых на зарубежных курортах.