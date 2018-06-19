"Сейчас на Донбассе очень напряженная ситуация", - Хуг

Об этом он рассказал в интервью российскому изданию "Коммерсант".

Как утверждает Хуг, увеличение числа обстрелов на Донбассе наблюдается с середины мая. Сейчас впервые с начала текущего года самая напряженная обстановка, однако, стороны обладают всеми возможностями управлять ситуацией на местах. При этом, на период праздников число нарушений перемирия снижается, но потом вновь растет.

Представитель ОБСЕ требует остановить огонь на Донбассе, чтобы достичь ключевых пунктов договоренностей для изменения ситуации.

Также, он добавил, что боевикам необходимо развести силы и средства на Донбассе и провести разминирование.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сегодня зафиксировали, как сепаратисты переносили противотанковую управляемую ракету в районе Петровского Донецкой области.