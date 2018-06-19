ОБСЕ обнаружила оружие сепаратистов под Донецком

Соответствующие данные размещены в отчете миссии.

Так, вблизи Петровского наблюдатели видели четырех мужчин в форме военного типа, один из которых нес противотанковую управляемую ракету (9М133 Корнет, 152 мм.), которую он бросил в высокую траву, когда узнал о присутствии патруля СММ.

По данным ОБСЕ, за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения, команда СММ видела десять танков сепаратистов неустановленного типа вблизи оккупированного Тернового, шесть танков возле Покровки и один зенитный ракетный комплекс 9К33 Оса неподалеку от Новоамвросиевского.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Донецкой области возобновил работу контрольный пункт пропуска "Майорское". Отмечается, что с утра понедельника данный контрольно-пропускной пункт, как и все остальные в районе проведения операции Объединенных сил, работает в штатном режиме.