13:50 19.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Госслужащие теперь не будут ежегодно проходить медосмотр

Министерство здравоохранения Украины разработало проект приказа, который отменяет ежегодные профилактические медосмотры государственных служащих. Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Госслужащие теперь не будут ежегодно проходить медосмотр

В своем посте исполняющий обязанности министра написала, что при условии согласования документа с Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы и Государственным управлением делами, есть возможность избавитчя от еще одного бюрократического барьера.

Государственные служащие смогут свободно, как и все другие, консультироваться о состоянии здоровья у своего семейного врача и проходить нужны обследования.

Супрун также напомнила, что с 2003 года все госслужащие должны проходить ежегодные медосмотры в медучреждениях, к которым приписано их учреждение. Под этот приказ попадают специалисты Администрации президента, Секретариата ВРУ, аппарата Кабмина, министерств и других центральных органов исполнительной власти, работники местных государственных администраций.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине в течении двух недель длятся кампании по избранию личного семейного врача, в результате которых уже подписано больше 350 тысяч деклараций. По словам Супрун, если считать с теми декларациями, которые были на пилотном проекте, то выйдет более полумиллиона деклараций.


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