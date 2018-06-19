Госслужащие теперь не будут ежегодно проходить медосмотр

В своем посте исполняющий обязанности министра написала, что при условии согласования документа с Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы и Государственным управлением делами, есть возможность избавитчя от еще одного бюрократического барьера.

Государственные служащие смогут свободно, как и все другие, консультироваться о состоянии здоровья у своего семейного врача и проходить нужны обследования.

Супрун также напомнила, что с 2003 года все госслужащие должны проходить ежегодные медосмотры в медучреждениях, к которым приписано их учреждение. Под этот приказ попадают специалисты Администрации президента, Секретариата ВРУ, аппарата Кабмина, министерств и других центральных органов исполнительной власти, работники местных государственных администраций.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине в течении двух недель длятся кампании по избранию личного семейного врача, в результате которых уже подписано больше 350 тысяч деклараций. По словам Супрун, если считать с теми декларациями, которые были на пилотном проекте, то выйдет более полумиллиона деклараций.