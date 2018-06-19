Европейский лоукостер призывает аэропорты ограничить продажу алкоголя

Об этом сообщает агентство BBC.

Отмечается, что такое решение компания приняла после экстренной посадки рейса, который направлялся из Дублина в Ибицу. Остановка произошла в Париже из-за того, что трое выпивших пассажира устроили дебош в салоне самолета. Их сняли с рейса и передали французской полиции.

Лоукостер также отмечает, что аэропорты получают доходы от неограниченных продаж алкоголя пассажирам, при этом последствия безопасности возлагают на авиакомпании.

Согласно правилам компании, пассажирам запрещено проносить на борт самолета алкоголь. Употреблять можно лишь то, что продает сама авиакомпания. А для нарушителей предусмотрен штраф до 2,5 тыс долл. При этом, по данным Ryanair, в небе объемы продаж крепких напитков совсем невелики, поскольку все рейсы краткосрочные.

В свою очередь в Дублинском аэропорту считают, что предложение Ryanair ограничить продажи алкоголя "драконовское". По словам спикера аэропорта, поведение очень маленького процента путешественников не может затронуть всех пассажиров.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", авиакомпания Ryanair планирует открыть еще 5 рейсовых маршрутов из Украины. По его словам, эффективное сотрудничество с украинским руководством даст шанс иностранной компании в полной мере раскрыться на отечественных рынках авиаперевозчиков.