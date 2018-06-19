Етно-вечірка "В ніч на Купала" - ФОТО, ВИДЕО

Оксана Стебельська та музичний проект "Українські Барви" запрошують поринути у магічний світ музики та українських традицій. "В ніч на Купала" – концертно-розважальна програма, в якій учасниками стануть усі гості свята.
В програмі вечора:
– концерт
– інтерактивна програма
– танцювальні майстер-класи
– колективні співи
– обряди
– конкурси
– плетіння віночків
– конкурс вишиванок
– модний показ колекції етнічного одягу
А також живий звук, дружня атмосфера, чудовий настрій, смачна кухня , частування, розваги, різноманітні активності та імпровізації!
В день іменин, гостей на ім'я Іван, Іванна, Ян, Яна чекають приємні сюрпризи!
Дрес-код: вишиванка
Концерт-хол: CARIBBEAN CLUB