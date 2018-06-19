13:10 19.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100197058:labazovych

Етно-вечірка "В ніч на Купала" - ФОТО, ВИДЕО

Оксана Стебельська та музичний проект "Українські Барви" запрошують поринути у магічний світ музики та українських традицій. "В ніч на Купала" – концертно-розважальна програма, в якій учасниками стануть усі гості свята.

Етно-вечірка

В програмі вечора:
– концерт
– інтерактивна програма
– танцювальні майстер-класи
– колективні співи
– обряди
– конкурси
– плетіння віночків
– конкурс вишиванок
– модний показ колекції етнічного одягу

А також живий звук, дружня атмосфера, чудовий настрій, смачна кухня , частування, розваги, різноманітні активності та імпровізації!

В день іменин, гостей на ім'я Іван, Іванна, Ян, Яна чекають приємні сюрпризи!

Дрес-код: вишиванка

Концерт-хол: CARIBBEAN CLUB 


Поделиться
Читайте также:

  • Начиная з 8 февраля Freedom Jazz представят в Caribbean Club свою новую смелую і сексуальную программу “Kiss”. Программу можна будет увидеть каждый четверг з февраля по апрель.
 
Советника главы СБУ Тандита уволили с должности "Сейчас на Донбассе очень напряженная ситуация", - Хуг В столичном метро объяснили сбой в движении поездов на зеленой ветке - ФОТО Генсек Совета Европы планирует провести встречу с Путиным
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив