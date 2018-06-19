Эксклюзив: "Предприятиям проще заплатить штрафы, чем заботиться об охране окружающей среды", – эксперт по вопросам экологии Л.Циганок

Также она добавила: "Вторая большая проблема — коррумпированность органов надзора. В перспективе будет полностью реформирована государственная экологическая инспекция. Над этим сейчас профильные министерства и ведомства работают. Хочется верить, что этот орган будет действительно европейского образца, но пока проблема огромная и это, наверное, один из важнейших критериев, почему мы имеем такую ситуацию в государстве … С бизнесом, который имеет международные инвестиции проще, ведь за рубежом это является нормой уже давно – рациональное использование ресурсов, рециклинг. Что касается украинских предприятий, к сожалению, сейчас ситуация, при которой бизнес стремится к минимуму вложений и максимальному результату", – подчеркнула Л.Циганок.