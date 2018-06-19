14:58 19.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100197077:labazovych

Эксклюзив: "Предприятиям проще заплатить штрафы, чем заботиться об охране окружающей среды", – эксперт по вопросам экологии Л.Циганок

"Часто предприятиям проще заплатить небольшие штрафы, которые действительно смешные на уровне государства, чем закупать новое оборудование и заботиться об охране окружающей среды. Это огромная проблема", – заявила  в эфире телеканала "Первый деловой" эксперт по вопросам экологии, шеф-редактор журнала "Экология предприятия" Людмила Цыганок. 

Эксклюзив:

Также она добавила: "Вторая большая проблема — коррумпированность органов надзора. В перспективе будет полностью реформирована государственная экологическая инспекция. Над этим сейчас профильные министерства и ведомства работают. Хочется верить, что этот орган будет действительно европейского образца, но пока проблема огромная и это, наверное, один из важнейших критериев, почему мы имеем такую ситуацию в государстве … С бизнесом, который имеет международные инвестиции проще, ведь за рубежом это является нормой уже давно – рациональное использование ресурсов, рециклинг. Что касается украинских предприятий, к сожалению, сейчас ситуация, при которой бизнес стремится к минимуму вложений и максимальному результату", – подчеркнула Л.Циганок.


Поделиться
Читайте также:
 
В Крыму будут почасово выдавать воду из-за засухи Митинг под Радой: пострадали трое правоохранителей - ФОТО Денисова заявила о срыве договоров о синхронном посещении заключенных Миллионеры пополнили свои резервы на 70 трлн долларов
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив