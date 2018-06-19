Боевики в понедельник 28 раз открывали огонь на Донбассе, ранены двое военных

При этом шесть раз боевики огонь открывался из запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенный сил, активные боевые действия продолжались на Луганщине, где незаконные вооруженные формирования прибегли к провокационным действиям в районе населенного пункта Новотошковское, а на горловском направлении - в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

На донецком направлении, вблизи Авдеевки и Опытного во время боевых действий с использованием стрелкового оружия и гранатометов ранения получили два украинских военнослужащих.

На мариупольском направлении в районе поселков Старогнатовка, Чермалык и Лебединский, боевики применили минометы, чем подвергали опасности мирное население.

Вместе с тем ночь прошла без обострения обстановки, однако враг четыре раза нарушал режим прекращения огня без применения тяжелого вооружения. Потерь среди украинских защитников нет.

В свою очередь разведка доложила, что уничтожено одну боевую бронированную машину противника и грузовик ГАЗ-66, пятеро оккупантов получили ранения.

Напомним, за прошедшие сутки воскресенье, 17 июня, в районе проведения операции Объединенных сил боевики российские наемные войска 20 раз нарушали режим прекращения огня. При этом шесть раз боевики применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружения. Во время боевых действий потерь среди наших войск нет.