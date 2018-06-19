05:00 19.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в организации покушения на Бабченко

Апелляционный суд города Киева в понедельник, 19 июня, оставил в силе меру пресечения Борису Герману, подозреваемому в организации приготовления к теракту в виде убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в организации покушения на Бабченко

Подозреваемый будет и дальше находится под стражей. Таким образом, суд отказал в удовлетворении апелляции стороны защиты Германа.

При этом во время судебного заседания защита подозреваемого настаивала на избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, отмечая, что в аресте нет необходимости исходя из отсутствия рисков. Сторона обвинения выступила против удовлетворения жалобы адвокатов, заявив, что суд первой инстанции, вынося решение о содержании под стражей, учел все обстоятельства дела.

Напомним, информация об убийстве Бабченко появилась вечером 29 мая, но уже на следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что это было частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста, а сам Бабченко вышел к собравшимся на брифинг представителям СМИ.

Как сообщал УРА-Информ, 31 мая 2018 года Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца Борису Герману, который подозревается в организации террористического акта, результатом которого должно было стать убийство Бабченко.


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