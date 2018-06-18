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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Гватемале

В ночь на понедельник, 18 июня, в Гватемале произошло землетрясение.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Гватемале

Его магнитуда составила 5,6 баллов по шкал Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, эпицентр землетрясения располагался в пяти километрах к юго-западу от населенного пункта Гуанагасапа. Очаг залегал на глубине около 99 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Японии, в районе префектуры Гумма, расположенной в центре острова Хонсю произошло землетрясение. Его магнитуда составита 4,7 баллов по шкале Рихтера их семи возможных. Как сообщает издание The Mainichi, сылаясь на данные Японского метеорологического управления, очаг землетрясения находился на глубине 20 километров под поверхностью земли.


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