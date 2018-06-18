00:30 18.06.2018 | Общество | Новости
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Власти Гватемалы завершили поисковые работы после извержения вулкана

В Гватемале в воскресенье, 17 июня, завершили поисковые работы на территории населенных пунктов, пострадавших в результате извержения вулкана "Фуэго".

Власти Гватемалы завершили поисковые работы после извержения вулкана

Как сообщает республиканский центр по борьбе с последствиями стихийных бедствий в Twitter, поисковые работы окончательно прекращаются в населенных пунктах Сан-Мигель-Лос-Лотес и Эль-Родео в муниципалитете Ескуинтла.

При этом в центре заверили, что эта территория является непригодной для жизни и с высоким уровнем риска.

Также сообщается, что вулкан "Фуэго" ежедневно осуществляет четыре-пять небольших взрыва и выпускает столбы пепла высотой до 4,7 тысяч метров.

По данным Conred, в результате извержения вулкана погибли по меньшей мере 110 человек, а 197 - все еще считаются пропавшими без вести.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, извержение вулкана "Фуэго" началось 4 июня, оно стало крупнейшим с 1974 года.


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