Власти Гватемалы завершили поисковые работы после извержения вулкана

Как сообщает республиканский центр по борьбе с последствиями стихийных бедствий в Twitter, поисковые работы окончательно прекращаются в населенных пунктах Сан-Мигель-Лос-Лотес и Эль-Родео в муниципалитете Ескуинтла.

При этом в центре заверили, что эта территория является непригодной для жизни и с высоким уровнем риска.

Также сообщается, что вулкан "Фуэго" ежедневно осуществляет четыре-пять небольших взрыва и выпускает столбы пепла высотой до 4,7 тысяч метров.

По данным Conred, в результате извержения вулкана погибли по меньшей мере 110 человек, а 197 - все еще считаются пропавшими без вести.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, извержение вулкана "Фуэго" началось 4 июня, оно стало крупнейшим с 1974 года.