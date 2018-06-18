В аннексированном Крыму вновь обыскивали крымских татар

После чего в городе Старый Крым была задержана местная жительница. Как сообщает "Крымская солидарность" на своей страничке в Facebook, российские спецслужбы возвались в дом по улице Абрикосова, 38 около семи часов утра.

ОМОН приехал к Сейтумерову Юнусу. Дома вместе с ним находились жена и дети. После окончания обыска дочь хозяина дома увезли в Симферополь, отец поехал вместе с ней.

При этом, по словам гражданского защитника, девушку задержали за то, что у нее в телефоне нашли переписку с мужем, который на данный момент находится на подконтрольной Украине территории.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в мае оккупанты Крыма провели обыски в домах двух активистов " Крымской солидарности". Российские спецслужбы пришли в дом к местным жителям с утра понедельника, 21 мая.