UGV: новые заправки для электромобилей

В новую эру с комфортом

Все комплексы встраиваемых электрозаправок от UGV автоматизированы. В них используются самые актуальные комплектующие и программные решения. На https://chargers.ugv.ua/ есть все для быстрой, точной и качественной работы с минимальным вмешательством персонала вашей АЗС.



Бесперебойная, качественная и эффективная работа UGV Chargers стала возможной, благодаря автоматизации:

обслуживания клиентов;

приема оплаты 6 способами;

мониторинга и управления заправкой.

Внедрить новую электрозаправку от UGV можно даже в уже существующую долгие годы АЗС. Так вы повысите ее конкурентоспособность и привлечете новых клиентов.

Как о вашей электрозаправке танет известно владельцам «эко-каров»? UGV добавит вашу АЗС в собственную карту заправок, встроенную в сайт компании и мобильное приложение. Карта рассказывает о состоянии заправки и помогает проложить к ней маршрут, а также расскажет потенциальным пользователям, есть ли у вас быстрая зарядка, и какие типы коннекторов поддерживаются.



Больше возможностей



Электрозаправка от ТМ UGV предоставляет широкий спектр возможностей по наблюдению и контролю за всеми процессами. Состояние техники оперативно отслеживается благодаря высокосортному 3G-соединению и диспетчерскому серверу с ПО от компании SIEMENS. Гибкая система настроек позволит органично интегрировать инструменты контроля в уже существующую ИТ-систему, но может обеспечить и самостоятельную работу новой заправки.



UGV Chargers обеспечивают зарядку постоянным и переменным током и могут обслуживать большинство существующих моделей электромобилей.

Как и любые современные терминалы, UGV Chargers могут работать с несколькими способами оплаты. Пользователи могут вносить средства:

наличными;

через дисконтные карты;

через платежные системы;

банковскими картами;

через POS системы;

с помощью оператора.

UGV Chargers - новое слово в заправочном бизнесе. Качество сервиса и скорость обслуживания будут привлекать все больше владельцев «зеленых» авто на вашу заправку. Электрозаправки особенно актуальны сейчас, когда электрокаров становится все больше - в 2018 году количество проданных эко-авто увеличилось на 82%. Успейте занять новую нишу в развивающейся отрасли - получайте больше прибыли с UGV Chargers!.