Плойки для волос: ключевые нюансы отличия

С теми плойками, которые подойдут специалистам и тем, кто особенно чутко следит за своими волосами, можно ознакомиться на этом сайте. Здесь представлен каталог оборудования известной марки BaByliss PRO в Украине https://vicshop.com.ua/parikmaherskie-instrumenty/plojki/plojki_babyliss/ .

Мы же поговорим о том, чем дешевые и дорогие плойки отличаются между собой, и какое оборудование выбрать потребителю без особых запросов.

Определяющий фактор – это материал, из которого изготовлен нагревающийся, то есть самый важный, элемент. Плойки бюджетного сегмента обычно металлические, с тефлоном или без него. Это материал хорошо нагревается, но может повреждать волосы, пересушивать их, делать более ломкими. К металлу и покрытию со стертым тефлоном волосы даже могут пригореть. Более дорогие, но и более щадящие для волос, удобные для использования варианты – это керамика, титан, турмалин, стеклокерамика и различные комбинированные варианты этих материалов.

Максимальная температура и мощность – также определяющие факторы. Рабочая температура подбирается в зависимости от типа и состояния волос. Обычно этот показатель колеблется от 100 до 200 градусов. Мощность плоек – от 15 до 50 ватт.

Также важно обратить внимание на диаметр плойки – от этого будет зависеть диаметр локонов, которые можно сделать при помощи данного оборудования. Обычно диаметр варьируется от 10 миллиметров для самых тонких плоек до 50 миллиметров для самых массивных моделей. Аналогичная ситуация с ассортиментом дополнительных насадок – чем их больше, тем шире функционал плойки.

С точки зрения эксплуатации более дорогие плойки также отличаются от ширпотреба. Они быстрее нагреваются, имеют более тонкую настройку температурного режима, имеют больший ресурс активной работы. Дорогие профессиональные плойки обычно укомплектованы более длинным шнуром и ручкой, которая удобно ложиться в руку, не скользит и не прокручивается.

Дополнительно плойка может быть оснащена цифровым дисплеем, подставкой для безопасной эксплуатации, теплоизоляционным наконечником, функцией терморегуляции и так далее.