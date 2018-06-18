Плевать мы хотели на санкции ЕС или почему украинские депутаты торгуют с Крымом

"Министры ЕС продлили еще на один год запрет на инвестиции в Крым", - написал он.

Санкции предусматривают запрет гражданам и расположенным в ЕС компаниям импортировать продукцию из Крыма, инвестировать в экономику полуострова, оказывать туристические услуги, экспортировать в регион товары и технологии и не только.

Украинские дипломаты перед каждым таким решение о продлении антироссийских санкции со стороны ЕС и США проделывают сумасшедшую работу. В рамках официальных и неофициальных общений и визитов с иностранными коллегами, члены украинского правительства доказывает факты агрессии РФ против Украины и постоянно, в буквальном смысле этого слова, просит международное сообщество не отступать ни на шаг от вектора экономического давления на Россию.

Сегодняшнее решение ЕС – очередная победа украинского правительства на поприще мировой дипломатии, которая, однако, уже подпорчена маленькой лежкой дегтя.

В бочке меда, как не странно, наследили мы сами, а точнее, некоторые народные депутаты Украины, торгующие сегодня с Крымом вопреки и санкциям ЕС, и санкциям Совета национальной безопасности.

Примеров таких, к сожалению, не мало. Самый яркий - небезызвестный снэковый бизнес члена Радикальной партии Украины - Сергея Рыбалки. Компании семьи этого депутата после аннексии полуострова ни на день не прекращали торговых отношений с Крымом. Сегодня на полках магазинов оккупированной территории с легкостью можно оттыкать орешки, чипсы, семечки и фисташки украинского производства. А точнее – производства компаний Рыбалки, зарабатывающего там, куда европейцы, защищая интересы Украины, сознательно не идут.

По этим фактам СБУ расследует уголовное производство уже на протяжении года.

Более того, Рыбалка, в погоне за сверхприбылью, втянул в очень неприютную ситуацию наших международных партнеров.

Дело в том, что не так давно, он переоформил торговые марки своих снеков (семечки Semki и фисташки «Мачо») на компанию с регистрацией в Великобритании.

Распорядителем снэковых брендов Рыбалки стала “ДИАНАТУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД”, располагающаяся в Лондоне. Таким образом, руками Британии украинский политик прямо нарушает решение всего международного сообщества не торговать с РФ и , в частности, на территории аннексированного Россией Крыма.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что за торговлю снкэками в оккупированном Луганске, один топ-менеджер Рыбалки уже осужден судом.

Источник: from-ua.com