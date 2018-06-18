На Закарпатье синоптики объявили штормовое предупреждение

В ближайший час и вечером в восточной и центральной части территории Закарпатской области ожидаются грозы. Об этом сообщает Закарпатский областной центр по гидрометеорологии.

Согласно данным синоптиков, во время грозы местами шквалистое ветра могут достигать 15-20 метров на секунду.

Напомним, 12 июня в Ужгороде прошел сильный град. Местные жители сообщали, что ливень с градом продолжался 15-20 минут. Вместе с тем ураган повредил крыши на сотнях зданий, в частности на территории Иршавского и Тячевского районов были повреждены кровли 250 зданий. Вследствие непогоды были обесточены 42 населенных пункта области.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине, в понедельник, 18 июня, синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности в рядке областей. Как сообщает пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр, сегодня в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях сохранится чрезвычайный пятого класса уровень опасности.