08:57 18.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе заработал пункт пропуска "Майорское"

Сегодня 18 июня, в Донецкой области возобновил работу контрольный пункт пропуска "Майорское". Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

На Донбассе заработал пункт пропуска

Отмечается, что с утра понедельника данный контрольно-пропускной пункт, как и все остальные в районе проведения операции Объединенных сил, работает в штатном режиме.

Ранее, КПВВ был закрыт в связи с приостановкой пропуска с оккупированных районов. Оккупационная администрация закрывала на реконструкцию свой пункт в Горловке.

По сообщениям сепаратистских СМИ, за выходные на пункте пропуска установили крытый коридор для пешего пересечения. Кроме того, там появились три полосы под легковой, грузовой автотранспорт и автобусы. 

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", за прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 27 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ. На Луганском направлении в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое, а также вблизи Троицкого около Дебальцевского украинские военные вынуждены были защищаться, открыв превентивный огонь.


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