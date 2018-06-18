Минюст выдал онлайн более 310 тыс. свидетельств о рождении младенцев

Об этом руководитель Минюста в своем микроблоге в Twitter.

По словам Петренко, сегодня во всех роддомах появился фронт-офис Минюста, в котором 24 часа в сутки можно получить свидетельство о рождении. Таким образом, на сегодняшний день уже 310 000 украинских детей получили свои первые в жизни документы по европейскому стандарту.

В месте с тем глава ведомства сообщил, что Минюст переходит на новый формат IT-коммуникаций, благодаря которому родители смогут получить все документы для детей в режиме онлайн.

"В родильных домах наши сотрудники с планшетом смогут за 5 минут предоставить услуги по регистрации новорожденного. Это очень упрощает процедуру", - добавил Петренко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во время оформления заявления на регистрацию браков в ЗАГС влюбленным будут вручать направление на добровольный анализ, который может выявить TORCH-инфекции.