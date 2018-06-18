Контрабандист Шелигацкий официально назначен главным "борцом" с контрабандой на Волынской таможне

После многоходовой кадровой аферы известный "янтарный контрабандист" Евгений Шелигацкий назначен заместителем начальника – начальником управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия.

Предвиденное повышение

Приказ о назначении Шелигацкого на должность главного "антиконтрабандиста" Волынской таможни Мирослав Продан подписал 12 июня 2018 года, несмотря на серию скандальных статей в СМИ, разоблачающих схему высшего руководства ГФСУ по формированию организованных преступных группировок на украинских таможнях.

СМИ писали о том, что назначения Мирославом Проданом на ключевые руководящие должности наиболее «престижных» в плане контрабандных потоков таможен страны происходит исключительно за большие деньги (миллионы долларов) и по принципу личной преданности претендента "общему делу".

В частности, наряду с Киевской, Одесской и Львовской таможнями, Волынская формирует квартет наиболее коррумпированных пропускных пунктов Украины. Это – самые крупные таможенные сухопутные автомобильные ворота страны с пунктом пропуска в Ягодине. Этот таможенный квартет обеспечивает 90% объема контрабанды, завозимой в Украину. И, понятное дело, должностными лицами этих таможен "случайные люди" никогда не назначались.

"БезДОГАННИЙ" король янтарной контрабанды

Карьерный путь Шелигацкого устлан болезненными падениями и неимоверными взлетами.

В марте 2016 года, будучи руководителем отдела противодействия таможенным правонарушениям Волынской таможни ГФС, Шелигацкий погорел на скандальном инциденте международного масштаба. Польские таможенники задержали на пункте пропуска «Дорогуск» около 1,5 тонн контрабандного янтаря, переправку которого в соседнюю страну курировал лично Шелигацкий. Стоимость камня оценили более чем в 5 миллионов евро. Партия контрабанды янтаря была признана рекордной. В итоге 5 таможенников были уволены, а сам Шелигацкий отделался легким испугом – получил выговор.

Об инциденте вскоре забыли. Более того, проштрафившийся таможенник начал стремительно подниматься вверх по служебной лестнице.

Фейковые конкурсы Продана

Схему торговли "жирными" должностями Мирослав Продан выстроил на пробелах действующего законодательства. После получения за очередного претендента денег в соответствии с установленной таксой, глава ГФСУ проводит фейковые конкурсы на занятие вакантных, таких же фейковых должностей, в составе центрального аппарата ГФСУ. А после победы в них проплаченные люди сразу переводятся на равнозначные либо нижестоящие должности, которые их интересуют.

Такая многоходовка была использована и для продвижения на пост главного "борца" с контрабандой на Волынской таможне Евгения Шелигацкого.

Круговая порука

Здесь нужно заметить, что своим карьерным взлетом янтарный контрабандист обязан лично главарю ОПГ и по совместительству начальнику Волынской таможни Виктору Кривицкому, который в начале 2018 года оказался в довольно сложной ситуации.

Дело в том, что назначение Кривицкого на Волынь курировал лично премьер-министр Владимир Гройсман. Этот факт, собственно, не скрывал и сам Кривицкий. В свой первый день пребывания в должности начальника таможни, он заявил личному составу, что отныне – он здесь Бог и царь, все будут играть по новым, установленным им правилам, так как его работу "крышует" лично премьер. За это к Кривицкому сразу же прилипло прозвище "Виктор Гройсманович".

Так вот, в течение нескольких дней своей бурной деятельности "Гройсманович" организовал и лично курировал целый ряд преступных схем по беспошлинному ввозу в Украину польских товаров, в том числе и подержанных авто иностранной регистрации. Коррупция достигла невиданных масштабов. Ежемесячно государственный ущерб составлял десятки миллионов долларов.

От тех, кто путался под ногами, Кривицкий спешно избавился. В первую очередь новый начальник Волынской таможни уволил своего зама – начальника антиконтрабандного управления Николая Негрича, который отказался участвовать в преступных схемах. Увольнение Негрича, а также утверждение кандидатуры его более послушного преемника Шелигацкого, Кривицкий согласовал лично с Проданом и Гройсманом в Киеве.

Остальное являлось сугубо техническим вопросом. 15 мая 2018 года Шелигацкий подает заявление, в котором просит назначить его временно исполняющим обязанности зама Кривицкого – начальника антикоррупционного управления Волынской таможни. И его просьбу Мирослав Продан удовлетворяет приказом от 23 мая.

23 мая Шелигацкий приступает к исполнению новых обязанностей сроком на один месяц (до 21 июня 2018 года), хотя вот уже как два дня должен был находиться в Тернополе! Дело в том, что еще 21 мая 2018 года, Шелигацкий побеждает в конкурсе на вакантную должность заместителя – начальника антикоррупционного управления Тернопольской таможни. Однако на новом месте он не появляется, и со старого не увольняется. Он ждет финала кадровой многоходовки Продана, который наступает 12 июня. Своим приказом начальник ГФСУ переводит Шелигацкого из Тернополя на равнозначную должность на Волыни.

"Присяга" на верность

И последний штрих. Назначение Шелигацкого "смотрящим" за контрабандой Волыни ознаменовалось еще одним громким скандалом. Журналистам стало известно о пикантном обязательном условии вступления в ОПГ Кривицкого. Все претенденты должны написать заявление об увольнении по собственному желанию без указания даты. Таким образом Кривицкий получает четкие гарантии, что его преступные схемы не дадут сбоя, и его ставленники, под страхом расставания с "хлебными креслами", будут безропотно выполнять любые преступные приказы.

Таким образом, в верности Кривицкому, поклялся перед своим назначением и Шелигацкий.

Теперь можно не сомневаться в том, какую деятельность развернет на Волынской таможне новый начальник Управления по предотвращению таможенных правонарушений. Как известно, присягают один раз. Тем более на верность таможенной мафии.