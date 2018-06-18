01:00 18.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Количество пострадавших в Казахстане возросло до 14 человек

В результате схода вагонов пассажирского поезда в Казахстане, которое произошло в воскресенье, 17 июня, пострадали 14 человек.

Количество пострадавших в Казахстане возросло до 14 человек

Как сообщает компания "Казахстанские железные дороги", трое из пострадавших находится в Шуйской районной больнице , 11 - в Шуйской городской больнице. В ведомстве также напомнили, что поезд, который следовал из Астаны в Алматы, был сформирован из вагонов производства Крюковского и Тверского вагоностроительных заводов 2012-2014 годов выпуска.

При этом одно из местных изданий сообщает, что причиной схода с рельсов пассажирского поезда могло стать искривление пути.

По факту крушения пассажирского поезда в Казахстане возбудили уголовное дело.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 17 июня в Казахстане сошел с рельсов пассажирский поезд. Сообщалось, что один человек (подросток) погиб и еще трое травмированы.


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