12:12 18.06.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: "У чиновников отпадет необходимость декларировать валютные средства на зарубежных счетах", — экономист И.Гарбарук о законопроекте "О валюте" №8152

Отсутствие необходимости декларирования своих валютных средств в законопроекте "О валюте" потенциально предполагает, что у определенных коррупционеров или чиновников отпадет необходимость декларировать свои валютные средства, которые у них есть на зарубежных счетах.

Эксклюзив:

Об этом в  эфире телеканала "Первый деловой" заявил международный эксперт, экономист Игорь Гарбарук

"Возможно, какая-то часть лоббистов, которая проводила этот закон и оперировала этими понятиями. Есть ряд стран, которые делают все для того, чтобы деньги свободно приходили в их оффшорные зоны … То есть эта ситуация (законопроект "О валюте" — ред.), которую надо рассматривать с двух сторон. С одной стороны, это вроде либерализация, а с другой стороны (…) это риски, которые возникнут с введением этого закона", — отметил Гарбарук. 

Напомним, в Национальном Банке Украины разработали новый законопроект "О валюте". Как заявляют авторы документа, он предусматривает введение постепенной гибкой либерализации на отечественном валютном рынке. В первом чтении Верховная Рада поддержала документ. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже на следующей неделе законопроект будет окончательно проголосован в парламенте


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