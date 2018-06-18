Эксклюзив: "У чиновников отпадет необходимость декларировать валютные средства на зарубежных счетах", — экономист И.Гарбарук о законопроекте "О валюте" №8152

Об этом в эфире телеканала "Первый деловой" заявил международный эксперт, экономист Игорь Гарбарук.

"Возможно, какая-то часть лоббистов, которая проводила этот закон и оперировала этими понятиями. Есть ряд стран, которые делают все для того, чтобы деньги свободно приходили в их оффшорные зоны … То есть эта ситуация (законопроект "О валюте" — ред.), которую надо рассматривать с двух сторон. С одной стороны, это вроде либерализация, а с другой стороны (…) это риски, которые возникнут с введением этого закона", — отметил Гарбарук.

Напомним, в Национальном Банке Украины разработали новый законопроект "О валюте". Как заявляют авторы документа, он предусматривает введение постепенной гибкой либерализации на отечественном валютном рынке. В первом чтении Верховная Рада поддержала документ. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже на следующей неделе законопроект будет окончательно проголосован в парламенте