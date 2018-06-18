Безработица в мае осталась на апрельском уровне

На данный момент безработных в стране насчитывается 316 тысяч человек. При этом процент безработных к трудоспособным гражданам в мае не изменился и составил 1,2%.

Такие данные опубликовала Государственная служба статистики. Количество вакансий в мае составило 86,2 тысяч, или четыре человека на одну вакансию. Средний размер пособия на одного безработного составил 2,43 тысяч гривен.

В Госстате также напоминают, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.

Напомним, в апреле количество безработных уменьшилось на 10,9%, или на 40,1 тысяч - до 326,8 тысяч. Человек.

Как сообщал УРА-Информ, в сравнении с прошлым годом апреля месяца количество безработных составляло на 10 процентов больше, нежели в 2018 году.