01:00 17.06.2018 | Общество | Новости
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В США скончалась легендарная женщина-космонавтка

Мир попорщался с американским астронавтом Пегги Уитсон, которая стала первой женщиной капитаном Международной космической станции. Об этом передает официальный сайт американского космического агентства.

В США скончалась легендарная женщина-космонавтка

Американке при жизни принадлежал рекорд пребывания женщины в открытом космосе. Всего Уитсон 3 раза совершала выход на МКС, суммарное время пребывания на орбите составило 665 суток 22 часа. Астронавтка была награждена медалью "За заслуги в освоении космоса" за большой вклад в развитие международного сотрудничества в области пилотируемой космонавтики.

"Ее решительность, сила ума, характер, любовь к науке, исследованиям и открытиям вдохновляли NASA и Америку", - отметил директор NASA Джеймс Брайденстайн.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в американском штате Нэшвилле на 88 году жизни умер барабанщик Ди Джей Фонтана, который являлся участником группы Элвиса Пресли. В последние годы он испытывал осложнения после перелома бедра в 2016 году. Скончался Ди Джей Фонтана во сне, пребывая у себя дома.


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