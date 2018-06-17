В России скончался Геннадий Рождественский

По предварительной информации, у композитора остановилось сердце. Известно, что в последние несколько лет музыкальный творец лечился от постоянных сокращений сердечных желудочков, его также несколько раз госпитализировали из-за инсульта.

Биография Рождественского облетела многие университеты и консерватории еще при СССР.

Он родился 4 мая 1931 в Москве в семье дирижера Николая Аносова и певицы Натальи Рождественской. Уже в юности он обучался в музыкальной школе им. Гнесиных у пианистки Е. Гнесиной и в Центральной музыкальной школе по классу фортепиано.

В зрелом возрасте Геннадйи около 50 лет Рождественский руководил различными отечественными и зарубежными музыкальными коллективами. В свое время он возглавлял Камерный музыкальный театр имени Б. А. Покровского, а также Московскую государственную консерваторию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в российском городе Санкт-Петербург скончался актер театра и кино, народный артист России Леонид Неведомский. Коллектив БДТ имени Г. А. Товстоногова выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Витальевича, его друзьям и коллегам, всем, кто его знал и любил.