В Киеве начинает спадать аномальная жара

В западных областях во Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях пройдут грозовые дожди с грозами, температура воздуха днем прогреется до 22-25 градусов тепла, ночью до 19-20 выше нуля.

В северных областях осадки ожидаются в Киевской, Сумской и Черниговской областях. Температурный показатель будет колебаться в промежутке между 22-25 градусами с плюсом.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров поднимутся до отметки в 24-26 градусов с плюсовой пометкой.

В восточных областях ожидается сухая и влажная погода. Температура воздуха днем достигнет отметки в 23-24 градуса выше нуля.

В столице сегодня пасмурно и без осадков, температура воздуха днем подимется до плюс 26 градусов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее столицу накрыли сильные грозы и стремительные порывы ветра скоростью 30-40 км\час.